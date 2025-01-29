Бундестаг одобрил резолюцию с призывом к ужесточению миграционной политики в Германии

Депутаты бундестага поддержали проект резолюции об ужесточении миграционного законодательства, предложенных крупнейшей оппозиционной фракцией немецкого парламента ХДС/ХСС. Об этом сообщает Tagesschau.

Блок ХДС/ХСС предложил документ из пяти пунктов, который включает введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

В ходе голосования за резолюцию высказались 348 депутатов, против проголосовали 345, воздержались 10. Tagesschau отмечает, что одобрение резолюции стало возможным благодаря поддержке депутатов от Свободной демократической партии (СвДП) и ультраправой «Альтернативы для Германии». Правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз-90»/«зеленые», а также Левая партия выступили против.

Против резолюции также выступал канцлер Германии Олаф Шольц. «Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой и ценностной системы. Мы не имеем права ее расшатывать», — говорил он (цитата по Deutsche Welle).

DW пишет, что принятая резолюция не является обязательной к исполнению федеральным правительством и государственными властями в целом.

«Этот парламентский запрос не имеет обязательной юридической силы, но голосование показало, что у идеи запрета нелегальной миграции есть большинство. Это может повлиять на голосование в пятницу 31 января, когда Бундестаг будет обсуждать уже юридически обязывающий законопроект», — отмечает Bild.

Блок ХДС/ХСС и его лидер, кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц выступили с инициативой ужесточения миграционной политики после нападения в баварском Ашаффенбурге. 22 января 28-летний мужчина напал с ножом на группу детей в парке Шенталь. Погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что нападавшим был мужчина из Афганистана. По его словам, подозреваемый приехал в Германию в 2022 году и подал заявление о предоставлении убежища. Однако затем он отозвал заявление и процедура была остановлена. Херрманн добавил, что нападавший находился на психиатрическом лечении.