Российские телеканалы требуют от Google уже два дуодециллиона рублей

Общая сумма исковых требований 17 российских телеканалов к корпорации Google из-за блокировки их ютьюб-аккаунтов к 15 января выросла до 1,81 дуодециллиона рублей, сообщило 29 января издание РБК, ссылаясь на слова двух источников.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

Российский суд в 2021 году назначил Google прогрессирующий штраф из-за того, что корпорация отказалась восстановить на YouTube российские пропагандистские каналы, в том числе Первого канала, ВГТРК, НТВ, «Звезды», Маргариты Симоньян. По решению суда, за каждый день простоя компании начисляется штраф 100 тысяч рублей, причем каждую неделю сумма удваивается до тех пор, пока Google не выполнит решение.

Сумма прогрессирующего штрафа, назначенного Google, не ограничена. В конце октября 2024 года она достигла двух ундециллионов — единицы с 36 нулями. В определенный момент сумма может превысить гугол — единицу со 100 нулями. Гугол — это математический термин, давший название поисковой системе.

Как писала газета The Washington Post в ноябре 2024-го, сумма российского штрафа превышает совокупное чистое мировое богатство в размере 477 триллионов долларов. Сумма штрафа также гораздо выше капитализации Alphabet, материнской компании Google, которая на 28 января 2025 года составляла 2,4 триллиона долларов.

Российские медиа через суды других стран требуют, чтобы Google исполнил судебные решения, вынесенные против компании в России. Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года запретил российским телеканалам требовать ареста активов корпорации во всех других странах, кроме США и Великобритании.