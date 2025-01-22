Высокий суд Англии и Уэльса встал на сторону компании Google и запретил российским телеканалам требовать ареста активов корпорации, чтобы взыскать наложенные на нее российским судом штрафы, которые уже во много раз превысили общий ВВП всех стран, сообщает Bloomberg.

О решении суда также пишет РБК со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции. В формулировке РБК говорится, что суд запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — судиться с Google по вопросу блокировки ютьюб-каналов этих медиа. РБК поясняет, что запрет касается начала новых или продолжения текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции за исключением США или Великобритании.

Представитель Google в комментарии Bloomberg заявил, что российские суды в течение многих лет «налагали беспрецедентные штрафы и произвольные правовые санкции» на компанию, пытаясь ограничить доступ к информации о сервисах Google, а также «в качестве наказания за соблюдение международных санкций в отношении российских лиц и организаций».

По последней оценке, которую приводит Bloomberg, сумма штрафов, наложенных на Google, достигла 125 нониллионов долларов — как поясняет издание, это единица с 30 нулями. Мировой ВВП на конец 2023 года составлял чуть более 106 триллионов долларов.

При этом в конце октября 2024 года РБК приводил другую цифру. По данным источника издания, общая сумма требований российских телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей — это единица с 36 нулями.

Судиться с Google российские провластные медиа начали в 2020 году, когда аккаунты телеканала «Царьград» и издания РИА ФАН были заблокированы в YouTube. После начала войны в 2022 году были заблокировали также страницы Sputnik, НТВ, «России 24», RT и многих других российских телеканалов.

В 2022 году российский суд назначил Google штраф из-за отказа выполнить требование восстановить доступ к российским телеканалам. Сумма этого штрафа, согласно решению суда, должна была увеличиваться при отказе от исполнения — на 100 тысяч рублей за каждый день простоя с удвоением этой суммы каждую неделю. В итоге к концу октября 2024 года речь шла об ундециллионе рублей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сумму требований российских телеканалов к Google «исполненной символизма».

Российские медиа требуют исполнения судебных решений и через суды других стран — в том числе Турции, Венгрии, Испании и ЮАР. Высокий суд ЮАР в июне наложил арест на активы Google в стране. Сама Google подала иски в суды Великобритании и США, чтобы добиться запрета для российских телеканалов вести судебные разбирательства против компании за пределами России.