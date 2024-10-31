В Кремле назвали «исполненной символизма» сумму требований российских телеканалов к Google из-за отказа компании разблокировать их аккаунты на YouTube.

«Хотя она конкретно сформулированная , я, собственно, даже не могу это число произнести. Скорее она исполнена символизма. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта сумма должна стать поводом для руководства Google «обратить внимание на это и исправить ситуацию». «Это наилучшее, что может сделать компания», — добавил представитель Кремля.

29 октября стало известно, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей — это единица с 36 нулями. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с ходом судебных споров. Изначально российский суд назначил штраф Google из-за того, что компания отказалась выполнить требование восстановить российские пропагандистские ютьюб-каналы, включая Первый канал, ВГТРК, НТВ, телеканал министерства обороны «Звезда», а также канал Маргариты Симоньян. После этого к штрафу начала добавляться неустойка — по 100 тысяч рублей в день с последующим удвоением этой суммы каждую неделю. Сумма прогрессирующего штрафа не ограничена.

Одними из первых заблокированных на YouTube ресурсов стали аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН в 2020 году. После начала полномасштабной российско-украинской войны видеохостинг заблокировал каналы Sputnik, НТВ, «России 24», RT и других. В июне 2022 года российское юрлицо Google подало заявление о банкротстве. К тому моменту долги компании превысили 19 миллиардов рублей, а сумма активов составляла 3,5 миллиарда рублей, сообщили в Google. В ноябре 2023 года суд признал российский Google банкротом.