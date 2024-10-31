«Я даже не могу это число произнести. Скорее эта сумма исполнена символизма». Песков — о претензиях российских каналов к Google на два ундециллиона рублей
В Кремле назвали «исполненной символизма» сумму требований российских телеканалов к Google из-за отказа компании разблокировать их аккаунты на YouTube.
«Хотя она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести. Скорее она исполнена символизма. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, эта сумма должна стать поводом для руководства Google «обратить внимание на это и исправить ситуацию». «Это наилучшее, что может сделать компания», — добавил представитель Кремля.
29 октября стало известно, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей — это единица с 36 нулями. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с ходом судебных споров. Изначально российский суд назначил штраф Google из-за того, что компания отказалась выполнить требование восстановить российские пропагандистские ютьюб-каналы, включая Первый канал, ВГТРК, НТВ, телеканал министерства обороны «Звезда», а также канал Маргариты Симоньян. После этого к штрафу начала добавляться неустойка — по 100 тысяч рублей в день с последующим удвоением этой суммы каждую неделю. Сумма прогрессирующего штрафа не ограничена.
Одними из первых заблокированных на YouTube ресурсов стали аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН в 2020 году. После начала полномасштабной российско-украинской войны видеохостинг заблокировал каналы Sputnik, НТВ, «России 24», RT и других. В июне 2022 года российское юрлицо Google подало заявление о банкротстве. К тому моменту долги компании превысили 19 миллиардов рублей, а сумма активов составляла 3,5 миллиарда рублей, сообщили в Google. В ноябре 2023 года суд признал российский Google банкротом.