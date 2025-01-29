Никита Белых отсудил у государства восемь миллионов рублей. Но на руки он их не получит

Октябрьский районный суд Кирова 29 января удовлетворил гражданский иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых на возмещение расходов на адвоката. Об этом сообщила журналистка «Московского комсомольца» и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

В публикации на сайте «МК» Меркачева рассказала, что суд присудил Белых компенсацию в размере восьми миллионов и 82 тысяч рублей. Это на 160 тысяч меньше, чем требовал в своем иске бывший губернатор.

Белых обращался в суд с иском из-за расходов на адвоката, который защищал его при рассмотрении дела о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По этому делу суд оправдал Белых в июле 2024 года.

Как отметила Ева Меркачева, Никита Белых этих денег не получит — они пойдут на погашение штрафа в размере 46 миллионов рублей, назначенного бывшему губернатору по первому уголовному делу, о получении взятки.

Белых не стал комментировать решение суда.

Никита Белых — губернатор Кировской области в 2009-2016 годах.

Белых находился в заключении с июня 2016-го по июнь 2024 года. Суд в феврале 2018 года приговорил его к восьми годам колонии по делу о получении 400 тысяч евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В срок заключения включили время, которое Белых провел под арестом. Когда Белых находился в колонии, его обвинили в превышении и злоупотреблении полномочиями. По этому делу ему назначили два с половиной года колонии, а затем оправдали.

После освобождения из колонии Никита Белых устроился на Пермскую кондитерскую фабрику, где занял должность заместителя директора по корпоративным вопросам.