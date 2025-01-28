Против основательницы «Армии красоток» Надежды Россинской (Надин Гейслер) возбудили дело по статье о госизмене (275 УК), сообщил адвокат Алексей Прянишников.

О возбуждении дела, по словам Прянишникова, стало известно по итогам заседания суда, на котором Россинской продлили арест до 31 марта 2025 года.

Адвокат утверждает, что поводом для всех трех уголовных дел, которые сейчас возбуждены против Россинской, стал один и тот же пост в инстаграме, который она не писала.

После начала полномасштабной войны Надин Гейслер основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Гейслер отвозила гуманитарную помощь мирным жителям на оккупированные территории, а также помогала украинским беженцам. В мае 2023 года Гейслер уехала из России, как писало издание «Север. Реалии», «после угроз и перспективы ареста», однако потом вернулась.

В феврале 2024 года Надежду Россинскую задержали из-за поста в инстаграме с информацией о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Ее отправили в СИЗО по делу о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК). В июле адвокат сообщил, что против нее возбуждено второе уголовное дело — по статье о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК).