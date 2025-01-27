Станислав Черчесов ушел с поста тренера сборной Казахстана по футболу

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана «по обоюдному решению сторон», сообщила Казахстанская федерация футбола 27 января.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

Как сообщало издание «Спорт-Экспресс» в июне 2024-го, контракт Черчесова со сборной Казахстана был рассчитан на два года, до конца отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, после чего соглашение могли продлить еще на два года.

Таким образом, Черчесов покинул пост тренера до начала европейской квалификации на ЧМ-2026, первые матчи которой пройдут в марте.

Станислав Черчесов — бывший тренер сборной России по футболу (2016-2021). Он руководил сборной на ЧМ-2018, когда российская команда показала один из лучших результатов последних лет, дойдя до четвертьфинала первенства. После ухода с поста тренера сборной России Черчесов руководил венгерским клубом «Ференцвароше» (2021-2023).

Во время работы главным тренером сборной Казахстана Черчесова оштрафовали на 738 тысяч тенге (около 1300 евро) за шутку о казахском языке.

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