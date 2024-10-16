Бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова (он теперь возглавляет сборную Казахстана) оштрафовали за шутку о казахском языке

Бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сейчас возглавляет казахстанскую команду, оштрафовали на 738 400 тенге (около 147 тысяч рублей) за шутку о казахском языке. Об этом сообщают Tengri Sport и ТАСС со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

На пресс-конференции после матча Лиги наций 13 октября, в котором Казахстан проиграл Словении со счетом 0:1, Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он обратил внимание, что журналист был одет в форму французского клуба «Пари Сен-Жермен» и спросил в ответ: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого министерство туризма и спорта Казахстана потребовало от федерации футбола объяснений.

В федерации футбола отметили, что штраф наложен в рамках этического регламента. «Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу», — заявил глава федерации Адлет Барменкулов.

Станислав Черчесов был главным тренером российской футбольной сборной с 2016 по 2021 годы. Он возглавлял сборную и во время Чемпионата мира, проходившего в России в 2018 году, на котором она показала один из лучших результатов за последние годы — россияне добрались до ¼ финала, где проиграли хорватам по пенальти.

После ухода с поста тренера сборной России Черчесов работал в польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше», а в июне 2024 года возглавил сборную Казахстана по футболу. На одной из первых пресс-конференций ему задали вопрос на казахском, на что Черчесов тогда сказал: «По-осетински можно тебе отвечать?». После пресс-конференции по итогам игры со Словенией и возмущения словами Черчесова федерация футбола Казахстана пояснила, что он «с большим уважением относится к казахскому языку» и «активно учит» его, но преподаватель тренера рассказывал, что пока у них было всего одно занятие.