Прокуратура назвала приговор Шарлоту мягким и потребовала пересмотреть дело. Ранее певцу назначили пять с половиной лет колонии-поселения

Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор певцу Эдуарду Шарлоту по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Ведомство рассматривает приговор музыканту как мягкий и просит направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда, сообщает ТАСС.

Защита Шарлота также подала апелляционную жалобу на приговор, заявил агентству отец певца Валерий.

Рассмотрение апелляций пройдет в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Когда именно, не сообщается.

В конце декабря 2024 года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Гособвинение просило для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы и штраф в размере 299 тысяч рублей. Шарлота также обвиняли в повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного разбирательства преследование по этим статьям было прекращено за отсутствием состава преступления. Все уголовные дела касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме.

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