Израиль договорился об отсрочке вывода своих войск из Ливана до 18 февраля

Администрация президента США сообщила 26 января, что соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и Ливаном, будет продлено до 18 февраля.

В заявлении отмечается, что власти Ливана, Израиля и США планируют начать переговоры «о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года».

Соглашение о прекращении огня, заключенное в конце ноября 2024 года, предполагало, что Израиль выведет свои войска с юга Ливана до 26 января. За два дня до окончания этого срока, 24 января, власти Израиля заявили, что сохранят войска на юге Ливана. Власти Израиля посчитали, что армия Ливана медленно разворачивает свои силы, что задерживает вывод ЦАХАЛ.

По данным ливанских властей, 26 января, когда срок соглашения истек, тысячи людей попытались вернуться в свои дома на юге Ливана, не подчиняясь приказам израильских военных, пишет Reuters. Власти Ливана сообщили, что израильские военные убили 22 человека.

Конфликт между ливанской группировкой «Хизбалла» и Израилем разворачивался параллельно с войной в секторе Газа, начавшейся после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. «Хизбалла» начала обстреливать Израиль 8 октября 2023-го, в ответ израильские силы наносили удары по объектам, связанным с ливанской группировкой.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает, что Израиль не будет проводить военные операции против гражданских, военных или других государственных объектов в Ливане, а власти Ливана, в свою очередь, не позволят никаким вооруженным группировкам, в том числе «Хизбалле», проводить операции против Израиля.

подробнее о соглашении

Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня «Хизбалла» должна отойти за реку Литани, а Израиль — вывести своих военных из Южного Ливана в течение 60 дней

подробнее о соглашении

Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня «Хизбалла» должна отойти за реку Литани, а Израиль — вывести своих военных из Южного Ливана в течение 60 дней