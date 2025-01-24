Израиль запросил 30-дневную отсрочку для вывода своих войск из Южного Ливана

Израиль запросил у США 30 дней отсрочки для вывода своих войск из Южного Ливана, пишет The Times of Israel.

По условиям соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном, которое было достигнуто 26 ноября, Армия обороны Израиля должна была в течение 60 дней вывести свои войска к югу от . Этот срок истекает 26 января. После этой даты в буферной зоне на юге Ливана должны остаться только официальные ливанские силы безопасности и регулярная армия.

Однако в последние недели, как пишет The Times of Israel, ливанская армия, по оценке Израиля, слишком медленно разворачивает свои силы, что в результате задерживает вывод ЦАХАЛ. Кроме того, израильские военные продолжают находить тайники с оружием «Хизбаллы», которая по условиям соглашения должна отвести свои силы севернее реки Литани.

По данным источников газеты Haaretz, США и Франция обсуждают запрашиваемую отсрочку с израильскими и ливанскими чиновниками. Собеседник газеты сказал, что Франция не видит проблем, если другие стороны будут согласны.

Связанное с «Хизбаллой» ливанское издание «Аль-Ахбар» пишет, что Израиль запросил отсрочку для полного вывода войск, но в течение следующих трех дней выведет свои силы из северных и западных районов Южного Ливана.

«Хизбалла» заявила, что если израильские войска останутся на юге Ливана дольше 60 дней, это будет «рассматриваться как грубое нарушение соглашения и посягательство на суверенитет Ливана».

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