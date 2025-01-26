Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Деньги будут направлены в бюджет Краснодарского края. Они предназначены в том числе для проведения работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также для восстановления пляжных территорий.

26 января в МЧС сообщили, что на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров зафиксированы новые локальные выбросы фракций нефтепродуктов — в частности, в Краснодарском крае по береговой линии от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае.

23 января глава Минприроды Александр Козлов доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута начнется только в конце 2025 года, а завершится в мае 2026 года. Козлов добавил, что окончательные цифры по размеру территорий, которые необходимо восстанавливать, можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута и он будет убран с побережья. 25 января правительство отчиталось о завершении откачки мазута из танкера «Волгонефть-239». Танкер «Волгонефть-212» затонул, в Минтрансе говорили, что работы по определению его «дальнейшей судьбы» продолжаются.

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