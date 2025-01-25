Правительство РФ отчиталось о завершении откачки мазута из танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе

Специалисты Морспасслужбы Минтранса завершили откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель после крушения в Керченском проливе в середине декабря. Об этом сообщило правительство России.

Мазут откачали из основных и балластных танков кормовой части. По словам вице-премьера Виталия Савельева, откачка завершена раньше срока.

Работы начались 19 января. За это время из танкера откачали 1488 тонн мазута. «Для проезда техники к танкеру была устроена временная дорога, а вокруг корпуса создана защитная обваловка. Эта насыпь выполнила роль искусственного гидротехнического сооружения, она защитила судно от шторма и предотвратила возможность попадания мазута в море», — говорится в посте правительства.

Танкер «Волгонефть-212», также потерпевший крушение в Керченском проливе, затонул. В Минтрансе говорили, что работы по определению «дальнейшей судьбы» танкера продолжаются. Водолазные группы Морспасслужбы обследуют состояние фрагментов танкера на предмет возможных утечек мазута. В ведомстве утверждали, что новых выходов топлива не зафиксировано.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В начале января Морспасслужба утверждала, что в море попали 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Выбросы нефтепродуктов продолжают фиксировать до сих пор.

Глава Минприроды Александр Козлов доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута при крушении танкеров в Керченском проливе начнется только в конце 2025 года.

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