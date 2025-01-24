Глава Минприроды доложил Путину, что пляжи Анапы начнут восстанавливать только после летнего сезона

Глава Минприроды Александр Козлов доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута при крушении танкеров в Керченском проливе начнется только в конце 2025 года.

По словам Козлова, который отчитывался на совещании правительства 23 января, краевые власти приступают к разработке документации на поэтапное восстановление побережья Анапы и планируют сделать это до 1 сентября.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года — и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье, пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим», — сказал Козлов.

При этом, как заявил Козлов на следующий день, состояние пляжей в Анапе к летнему сезону 2025 года «должно быть приведено к нормативному», мазута на них остаться не должно.

По словам министра, окончательные цифры по размеру территорий, которые необходимо восстанавливать, можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута и он будет убран с побережья. Но предварительно, учитывая уже очищенные участки пляжей, нужно будет восстановить 280 гектаров территории. Для этого понадобится около 840 тысяч кубических метров чистого нового песка — почти в четыре раза больше, чем вывезли. Козлов добавил, что песок, который сейчас проходит очистку, на пляжи не вернут.

Кроме того, Козлов сказал Путину, что после разлива мазута было обнаружено 49 погибших дельфинов. При этом окончательные цифры по ущербу «животному миру и природным экосистемам», по его словам, будут представлены только после ликвидации всех последствий аварии. «Агентство» отмечало, что эта цифра занижена: 23 января глава центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей говорила «Интерфаксу», что «зафиксировано 68–69 дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря».

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. В том числе пострадали пляжи Анапы — популярного у россиян курорта. Мазут, как рассказал украинский эколог, добрался и до побережья Одессы.

В очистке российских берегов помогают тысячи волонтеров, но их усилий недостаточно. В конце декабря жители Анапы записывали обращение к Владимиру Путину, в котором просили в кратчайшие сроки отправить в зону загрязнения достаточное количество спасателей со всей России.

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