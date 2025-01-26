«Опять ты за Марию, боже мой… Она нарушает режим». Лукашенко предложил журналисту «Би-би-си» Стиву Розенбергу съездить к Марии Колесниковой 

Александр Лукашенко предложил корреспонденту «Би-би-си» Стиву Розенбергу, который задал ему вопрос о белорусских политзаключенных, съездить в колонию к Марии Колесниковой и посмотреть на нее. В ноябре отец Колесниковой смог увидеть ее впервые после того, как в феврале 2023-го с ней прервалась связь.

На пресс-конференции, прошедшей в день выборов в Беларуси, Розенберг отметил, что соперники Лукашенко к ним не допущены, а некоторые оказались в заключении и напомнил про Марию Колесникову.

«Опять ты за Марию, боже мой… Ты говоришь про закрытие рта или закрытие в тюрьме кого-то? Ну, если рот — это одно. Но если тюрьма — это тот, кто слишком широко открыл рот», — ответил ему Лукашенко (цитата по «Зеркалу»).

Он также заявил, что отец Колесниковой получил возможность увидеть ее по его личному распоряжению, а «по закону не имел права с ней встречаться». «Она [Колесникова] нарушает режим! Режим есть. Нарушаешь — отвечай. Я говорю: „Слушайте, пусть отец сходит. Ну покажите Стиву, что она здорова. Что она нормально выглядит“. Видел фотографию? Видел. Так как же мы рот закрываем», — заявил Лукашенко, отвечая на реплику Розенберга. До этого именно Розенберг в конце октября спрашивал Лукашенко о Колесниковой.

«Ты скажи, если этого хочешь. Мы будем думать, как поступить. Съезди, посмотри. <…> Задай ей вопрос: „Марина (Лукашенко ошибся, Колесникову зовут Мария), ты чего здесь сидишь“. И она тебе должна ответить», — сказал Лукашенко. Он предложил Розенбергу «съездить» и посмотреть на Колесникову и добавил, что она написала прошение о помиловании.

В ответ на вопрос корреспондента, как можно назвать проходящие выборы демократичными, когда главные соперники находятся или в заключении, или изгнании, Лукашенко ответил, что это «право выбора».

«Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. <…> Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные. <…> Мы знаем роль каждого: приезжайте, отвечайте. Нарушил закон — в места не столь отдаленные, о которых ты сказал», — заявил Лукашенко.

Марию Колесникову, которая перед выборами президента Беларуси 2020 года, входила в предвыборный штаб Виктора Бабарико, собиравшегося баллотироваться, стала одним из лидеров белорусской оппозиции. Ее задержали в сентябре, уже после выборов. До этого ее попытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. В итоге суд приговорил ее к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

В колонии Колесникову изолировали от внешнего мира и других заключенных, семья ничего не знала о ней около полутора лет — с февраля 2023 года, когда связь с ней прервалась. До ноября 2024-го отец Колесниковой смог навестить свою дочь лишь однажды — в тюремной больнице в конце 2022 года.

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