NPR: в Белом доме обсуждают план передать контроль над американским подразделением TikTok компании Oracle

Администрация президента США Дональда Трампа работает над «планом по спасению TikTok», который подразумевает передачу контроля над приложением компании Oracle и группе инвесторов, пишет NPR со ссылкой на два источника.

В числе потенциальных инвесторов, участвующих в переговорах, источники NPR называют также компанию Microsoft. Как отмечает Национальное радио, фактически это будет означать, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok.

По условиям соглашения, которое обсуждается в Белом доме, владеющая соцсетью китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю, но алгоритм приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будут контролироваться Oracle, говорят источники.

«Цель состоит в том, чтобы Oracle эффективно отслеживал и обеспечивал надзор за тем, что происходит с TikTok. ByteDance не исчезнет полностью, но это минимизирует китайское владение», — говорит собеседник NPR.

Источники отмечают, что условия соглашения могут измениться и все еще находятся в стадии согласования. 24 января представители Oracle и Белого дома провели встречу по поводу потенциальной сделки. Еще одна встреча, по информации источников NPR, запланирована на следующую неделю.

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Конгрессмены сочли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения. В апреле документ подписал президент США Джо Байден, а в январе, за несколько дней до инаугурации Трампа, Верховный суд США поддержал этот закон. 19 января он вступил в силу.

В этот же день TikTok перестал загружаться и пропал из магазинов приложений App Store и Google Play. Однако менее чем через сутки работа приложения возобновилась, а в сообщении для пользователей говорилось: «Спасибо за ваше терпение и поддержку. В результате усилий президента Трампа TikTok вернулся в США». Соцсеть также заявила, что будет работать с президентом Трампом над «долгосрочным решением», которое позволит сохранить доступ к TikTok более чем 170 миллионам американцев.

После своей инаугурации, которая состоялась 20 января, Трамп издал указ, которым поручил генеральному прокурору США отсрочить вступление закона в силу на 75 дней, чтобы дать время новой администрации определит «надлежащий курс», который позволит защитить национальную безопасность, избежав при этом блокировки соцсети. Bloomberg сообщал, что китайские власти рассматривают вариант передать управление соцсетью TikTok в США предпринимателю Илону Маску, однако представители соцсети вероятность такого исхода категорически отвергли.

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