Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить использование в стране TikTok, если его владельцем останется китайская ByteDance

Верховный суд США отказался отменить закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance.

Закон должен вступить в силу 19 января — за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. CNN отмечает, что документ не предполагает обязательной немедленной блокировки.

Закон был принят палатой представителей конгресса США весной 2024 года. Конгрессмены сочли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения. В апреле документ подписал президент США Джо Байден.

Представители TikTok вместе с пользователями и создателями контента оспорили закон в суде. По их словам, опасения насчет национальной безопасности основаны на неточной и гипотетической информации, а запрет нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Еще до выборов Трамп заявлял, что «спасет TikTok». В конце декабря, уже будучи избранным президентом, он призывал Верховный суд перенести окончательную дату продажи, чтобы дать его новой администрации «возможность добиться политического разрешения вопросов, вызывающих спор в этом деле».

Forbes отмечал, что у президента США не так много возможностей оказать влияние на исполнение закона. Он может приостановить запрет соцсети на 90 дней или попытаться договориться о продаже TikTok американской компании.

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