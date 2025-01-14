Bloomberg сообщил, что китайские власти рассматривают продажу американского подразделения TikTok Илону Маску. В соцсети эту идею назвали «чистой выдумкой»

Китайские власти рассматривают вариант передать управление соцсетью TikTok в США предпринимателю Илону Маску, чтобы вывести ее из-под запрета после решения Верховного суда, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Верховный суд США сейчас рассматривает закон, который позволяет запретить использование TikTok в стране, если соцсеть не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Процесс пока не завершен, но во время прений 10 января судьи дали понять, что они, скорее всего, поддержат закон.

По данным Bloomberg, высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать план действий на такой случай — в рамках более широкой дискуссии о том, как работать с администрацией нового президента Дональда Трампа.

Источники издания говорят, что китайские власти «решительно предпочитают», чтобы TikTok оставался в собственности материнской компании ByteDance. Согласно одному из обсуждаемых сценариев, соцсеть X, которой владеет Маск, могла бы взять TikTok под контроль и управлять совместным бизнесом. В таком случае TikTok может поддержать усилия X по привлечению рекламодателей, а основанная Маском компания искусственного интеллекта xAI могла бы получить доступ к большим объемам данных.

Китайские чиновники при этом признают, что им предстоит вести сложные переговоры с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и другим вопросам, и переговоры о дальнейшей судьбе TikTok воспринимают как потенциальную область для примирения, отмечает Bloomberg.

Однако обсуждения, по данным Bloomberg, все еще находятся на предварительной стадии. Осведомлена ли о них компания ByteDance и знает ли об этом сам Маск, неизвестно. Предприниматель от комментариев отказался.

В TikTok вероятность продажи соцсети Маску категорически отвергают. «От нас нельзя ожидать комментариев по поводу чистой выдумки», — заявил представитель соцсети изданию Variety.

Закон, угрожающий соцсети TikTok запретом, был принят палатой представителей конгресса США весной 2024 года. Конгрессмены сочли, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения. В апреле закон подписал Джо Байден.

Представители TikTok вместе с пользователями и создателями контента оспорили закон в суде. По их словам, опасения насчет национальной безопасности основаны на неточной и гипотетической информации, а запрет нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Однако апелляционный суд поддержал закон. После одобрения Верховным судом закон должен вступить в силу 19 января — за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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