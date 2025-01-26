Красноярский художник Василий Слонов, которого в сентябре 2024 года приговорили к исправительным работам по делу о демонстрации символики «АУЕ», будет отбывать наказание в одном из фондов Захара Прилепина. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

По его словам, в рамках исправительных работ Слонов будет делать «арт-медвежат, поддерживающих традиционные ценности» и законопроект Кузнецова о совместной опеке после развода. «Мы должны защитить наших детей, женщин и страну», — добавил депутат. Он пообещал, что по выходным будет выкладывать арт-объекты, а доходы от продажи пойдут на благотворительные цели.

«Наверное, в его творческой реальности он может это видеть как работу помощника депутата и, в неком творческом смысле, оно имеет право на существование. Но в юридическом смысле я хочу оформить его в наш фонд, занимающийся культурными инициативами», — сказал Кузнецов.

Сам Слонов, как пишет портал «НГС», рассказал, что выставки будут проходить в Москве, а он будет приезжать туда на презентации. Кузнецов добавил, что художник «уже не будет заигрывать с блатной романтикой, рисовать на матрешках воровские звезды или что он там раньше делал». «Все выводы он принял правильные, и я ему помогаю», — добавил депутат.

О том, что команда Прилепина поможет Слонову «держать верный курс», Кузнецов писал еще в конце декабря. Тогда же он опубликовал фото, на котором художник держит в руках, как утверждается, свою новую работу — подставку под туалетный ершик в виде головы дяди Сэма, символа США. Кузнецов, впрочем, заявил, что ему не нравится этот арт-объект, потому что «даже к врагу надо относиться с уважением».

В феврале 2024 года Слонова задержали в аэропорту Красноярска, когда он собирался вылететь в Казахстан. У него прошли обыски, а его самого отправили под домашний арест. Поводом для преследования Слонова стала фотография арт-объекта в виде неваляшки с тюремными татуировками, которую художник опубликовал во «ВКонтакте».

В конце сентября 2024 года суд Красноярска приговорил Василия Слонова к году исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства по делу о повторной демонстрации символики движения «АУЕ» (часть 1 статьи 282.4 УК). На суде Слонов говорил, что потрясен и считает, что место его неваляшек — в Эрмитаже или Русском музее.

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