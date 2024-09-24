Суд Красноярска приговорил художника Василия Слонова к году исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства по делу о демонстрации символики движения «АУЕ», сообщает местное издание ТВК.

Художника признали виновным в повторной демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 282.4 УК) из-за фотографии неваляшки с тюремными татуировками. По версии обвинения, восьмиконечные звезды на неваляшках относятся к запрещенному в России движению «АУЕ».

В ходе прений сторона обвинения просила приговорить художника к двум годам исправительных работ. Домашний арест Слонова заменили на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Суд также постановил уничтожить две неваляшки Слонова.

«Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей. Я считаю, что их (неваляшек) место в Эрмитаже или Русском музее», — заявил Слонов после суда. Он намерен обжаловать приговор.

Художник Василий Слонов относит себя к «сибирскому ироническому концептуализму». В 2018 году активисты провластного движения SERB разгромили его выставку «Небесный Иерусалим» в Москве.

В феврале 2024 года Слонова задержали в аэропорту Красноярска, когда он собирался вылететь в Казахстан. У художника прошли обыски по делу о демонстрации экстремистской символики, а его самого отправили под домашний арест.

Поводом для преследования Слонова стала фотография арт-объекта в виде неваляшки с тюремными татуировками, которую художник опубликовал во «ВКонтакте».

В октябре 2023 года художника уже штрафовали из-за неваляшки с тюремными татуировками по административному делу о демонстрации запрещенной символики.

что нужно знать об этом художнике

Художника Василия Слонова отправили под домашний арест за татуированную неваляшку Рассказываем, как устроено его искусство — парадоксальное и мемоемкое

что нужно знать об этом художнике

Художника Василия Слонова отправили под домашний арест за татуированную неваляшку Рассказываем, как устроено его искусство — парадоксальное и мемоемкое