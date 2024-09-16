Обвинение потребовало два года принудительных работ для художника Василия Слонова по делу о демонстрации символики «АУЕ»

Прокурор запросил два года принудительных работ для красноярского художника Василия Слонова, обвиняемого в демонстрации символики движения «АУЕ» (в России оно официально запрещено) из-за фотографии неваляшки с тюремными татуировками.

Об этом, как рассказала изданию «Проспект мира» жена художника Елена, было объявлено в ходе прений в Советском районном суде Красноярска, рассматривающем дело Слонова о повторной демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 282.4 УК).

Сторона обвинения также потребовала удержать 15% от зарплаты художника в доход государства.

В феврале 2024 года Василия Слонова задержали в аэропорту Красноярска, когда он, по сообщениям СМИ, собирался вылететь в Казахстан. Дома и в мастерской у художника прошли обыски по делу о демонстрации экстремистской символики. У него изъяли ноутбуки, компьютер и телефон. Самого его отправили под домашний арест.

Поводом для преследования Слонова стала фотография в его посте во «ВКонтакте», на которой был арт-объект в виде неваляшки с нанесенными на нее тюремными татуировками. В октябре 2023 года художника уже штрафовали из-за неваляшки с тюремными татуировками по административному делу о демонстрации запрещенной символики.

Художник Василий Слонов относит себя к «сибирскому ироническому концептуализму». В 2018 году активисты провластного движения SERB разгромили его выставку «Небесный Иерусалим», которая проходила в Москве на «Винзаводе».

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