В Беларуси запретили продавать книги Чака Паланика, Энн Эпплбаум и Ханьи Янагихары

Министерство информации Беларуси дополнило список печатных изданий, распространение которых может нанести «вред национальным интересам».

В него добавили 30 наименований. Среди них — роман Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» и роман писателя Чака Паланика «Колыбельная». В список запрещенных также попала книга журналистки Энн Эпплбаум «ГУЛАГ» — основанная на архивных документах и воспоминаниях очевидцев история советской лагерной системы.

Продавать эти книги на территории Беларуси запретили.

Список печатных изданий, которые, по мнению властей Беларуси, могут «нанести вред национальным интересам» страны, появился в конце ноябре 2024 года. В него вошло 35 книг, среди которых: три части манги «Токийский гуль» Суи Исиды, неоконченный роман Маркиза де Сада «120 дней Содома», книга «Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство» этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович, роман «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, а также его продолжение — «О чем молчит ласточка».

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