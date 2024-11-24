Министерство информации Беларуси опубликовало список печатных изданий, которые, по мнению властей, могут «нанести вред национальным интересам» страны. В список вошло 35 книг, их распространение в Беларуси запрещается.

Как отмечает «Медиазона. Беларусь», поправки в закон «Об издательском деле», которые позволяют вести такой перечень, были приняты летом 2023 года. Первая версия списка появилась спустя полтора года, 22 ноября.

В список, в частности, попали три части манги «Токийский гуль» Суи Исиды, и неоконченный роман Маркиза де Сада «120 дней Содома». Под запрет попала книга «Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство» этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович. В ней рассказывается, «как жили и любили друг друга люди в семьях княжеских и царских, боярских и крестьянских, в семьях рабов и простых горожан».

В перечень также включили роман «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, а также его продолжение — «О чем молчит ласточка». Обе книги выпустило российское издательство Popcorn Books. В них рассказывается об отношениях пионера и вожатого.

Белорусские власти посчитали «опасными» еще несколько книг этого издательства, в том числе «Дни нашей жизни» и его продолжение «Окно во двор» Микиты Франко, «В конце они оба умрут» и «Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильвера, а также «ВИЧ-положительная: роман» Кэрин Гарретт.

Под запрет попал роман американской писательницы Кейт Элизабет Рассел «Моя темная Ванесса». В нем рассказывается о связи 15-летней девушки со взрослым преподавателем в престижной школе-интернате. «Вредными» также признаны три книги об истории Беларуси.

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