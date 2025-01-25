Сенат утвердил бывшего ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Его кандидатуру одобрили минимальным большинством голосов

Сенат США утвердил бывшего ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны страны, сообщает The New York Times. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.

Кандидатуру Хегсета поддержали 50 сенаторов, столько же выступили против. Как поясняет The New York Times, против назначения Хегсета выступили 47 демократов, а также трое республиканцев — сенатор от Аляски Лиза Мурковски, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл.

Решающий голос за Хегсета отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Утверждение с разницей в один голос — худший результат для главы Пентагона с момента появления этой должности в 1947 году, отмечает The New York Times.

Пит Хегсет родился в 1980 году. Он служил в Гуантанамо, Ираке и Афганистане. По возвращении на родину с 2014 года Хегсет сотрудничал с консервативным телеканалом Fox. Он публично оправдывал пытки заключенных в Гуантанамо, а во время первого срока Трампа призывал президента помиловать американских военнослужащих, обвиняемых в убийствах мирных жителей в Афганистане. Politico писал, выбор Трампа на должность главы Пентагона Хегсета «шокировал» чиновников в Вашингтоне, которые ожидали, что военное ведомство возглавит влиятельный конгрессмен или хотя бы человек, имеющий опыт в оборонной политике.

Согласно отчету полиция города Монтерей (Калифорния), Хегсета обвиняли в сексуализированном насилии. По словам женщины, выдвинувшей обвинения, это произошло в 2017 году в гостиничном номере Hyatt Regency Monterey после выступления Хегсета на конференции, организованной Калифорнийской федерацией женщин-республиканок. Заявительница утверждала, что Хегсет забрал ее телефон и заблокировал дверь гостиничного номера, когда она попыталась уйти. В свою очередь Хегсет утверждал, что не раз спрашивал ее о согласии на секс и убедился, что та «не против происходящего». Запись с камер наблюдения отеля показывает, что Хегсет вместе с женщиной покинули бар, держась за руки.

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