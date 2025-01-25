ХАМАС освободил четырех израильских заложниц и передал их Красному кресту

Боевики ХАМАС передали Красному кресту четырех израильских заложниц, которых террористическая группировка обязалась освободить в рамках соглашения о прекращении огня. Трансляцию вела «Аль-Джазира».

На свободу были отпущены 20-летние Наами Леви, Карина Ариев и Даниэль Гильбоа, а также 19-летняя Лири Альбаг. Все они военнослужащие и были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Передача заложниц состоялась на площади Палестины в городе Газа. Освобожденных заложниц вывели на сцену в окружении вооруженных боевиков. После этого их отвели в машины Красного креста.

Израильске заложницы в сопровождении боевиков ХАМАС Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Террористы ХАМАС сопровождают израильских заложниц перед передачей их Красному кресту Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Как отмечала утром The Times of Israel, на площади собрались десятки боевиков ХАМАС и группировки «Исламский Джихад», а также жители города.

Израиль в ответ освободит 200 палестинских заключенных. По данным Reuters, 70 из них будут депортированы за пределы сектора Газа и Западного берега. Часть их них будут отправлены в Египет, другие — в Алжир, Катар или Турцию.

В пятницу, 24 января, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщил, что получил список заложников, которых обещают освободить боевики. Власти посчитали этот список нарушением договоренностей. Соглашение требует, чтобы ХАМАС сначала освободил всех гражданских заложниц, а затем женщин-военнослужащих. Предполагалось, что в списке освобожденных 25 января будет значиться Арбель Йехуд. Однако в списке, опубликованном ХАМАС, ее нет. Там указаны только женщины-военнослужащие. The Times of Israel поясняла, что Йехуд удерживает террористическая группировка «Исламский джихад», а не ХАМАС.

Однако Израиль решил, что это нарушение не настолько серьезно, чтобы срывать сделку.

19 января состоялся первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок. Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Израиль в рамках сделки в ночь на 20 января освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

Всего в течение шести недель должны быть освобождены 33 заложника из 97, остающихся в плену у террористов. За каждого гражданского заложника Израиль освободит по 30 палестинцев, за каждого военного — по 50.

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