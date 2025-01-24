Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

«Знаете, он не ангел, он не должен был допустить этой войны», — сказал Трамп в интервью Fox News, опубликованном 23 января.

Трамп отметил, что Зеленский хочет договориться с Россией: «С него хватит». По словам президента США, украинской армии приходится сражаться с «гораздо более крупной, гораздо более мощной сущностью».

«Он [Зеленский] не должен был этого делать, потому что мы могли заключить соглашение», — заявил Трамп, добавив, что вместо этого «Зеленский решил: „Я хочу воевать“».

Президент США сказал, что у России , а «у Зеленского их практически не было». «С таким не воюют. Тогда мы начали заливать [Украину] техникой, заливать, заливать, заливать. И у них хватило храбрости использовать эту технику, но в конце концов, это война, которую надо решать», — сказал Трамп.

Во время интервью президент США вновь заявил, что готов ввести в отношении России «большие санкции», если Москва не пойдет на соглашение о прекращении войны. Трамп отметил, что не хочет вводить санкции: «Я люблю русских, это великий народ».

Дональд Трамп выступает за скорейшее завершение российско-украинской войны. Он собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, подготовка к переговорам уже идет. В Кремле говорят, что Москва готова к «равноправному и уважительному диалогу» с Вашингтоном, но «сигналов пока не поступало».

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