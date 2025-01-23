Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в поддержку владельца соцсети X Илона Маска, которого раскритиковали за жест, похожий на нацистское приветствие.

В своем посте Нетаниягу заявил, что Маск подвергается «ложным обвинениям».

«Илон — большой друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября, в которой террористы ХАМАС совершили самое страшное злодеяние против еврейского народа со времен холокоста», — написал Нетаниягу.

Он добавил, что с тех пор Маск «неоднократно и решительно» поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, которые «стремятся уничтожить единственное еврейское государство.

«Я благодарю его за это», — заключил Нетаниягу. Маск репостнул твит премьера Израиля и поблагодарил его за поддержку.

Илон Маск после инаугурации Дональда Трампа выступил с короткой речью, в завершении которой сказал: «Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо». После этого он приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх. Затем, повернувшись к другой части аудитории, повторил этот жест под аплодисменты зрителей и сказал: «Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено». Позже Маск назвал «грязными трюками» сравнение его жеста с нацистским приветствием.

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