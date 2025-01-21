Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск назвал «грязными трюками» сравнение его жеста после инаугурации Дональда Трампа с нацистским приветствием.

«Честно говоря, им нужны более эффективные грязные трюки. Нападки в стиле „вы все Гитлеры“ уже так надоели», — написал бизнесмен.

Кого он обвиняет в нападках, не уточняется. Вероятно, речь идет о сторонниках демократической партии, так как свой комментарий Маск опубликовал вместе с репостом скриншота, на котором он рассказывает о разочаровании в Демпартии.

WATCH: Elon Musk appears to give fascist salute during Trump inauguration celebration PBS NewsHour

Илон Маск после инаугурации Дональда Трампа выступил с короткой речью. «Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо», — сказал Маск в завершении речи, после чего приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх. Затем, повернувшись к другой части аудитории, повторил этот жест под аплодисменты зрителей и сказал: «Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено».