Дональд Трамп вступил в должность президента США

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.

Первым присягу принес вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс, а затем — сам Дональд Трамп.

Инаугурация Трампа прошла не на ступенях Капитолия, как это бывает обычно, а внутри — в ротонде. Причиной этого решения стала холодная погода (о переносе инаугурации избранный президент объявил за три дня).

Перед принесением присяги у Трампа и его жены Мелании было чаепитие с семьей покидающего Белый дом Джо Байдена — это традиционное мероприятие при смене президентов (но сам Трамп при вступлении Байдена в должность в 2021 году его инаугурацию пропустил и чаепития не было).

Представителей России на инаугурации не было. Однако за несколько часов до этого Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил о готовности к диалогу. «Мы видим заявления вновь избранного президента США о желании восстановить прямые контакты с Россией <…> и о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой», — сказал Путин на совещании Совбеза РФ.

Итоги президентских выборов 2024 года в США были подведены 6 ноября. Их выиграл республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу — Камалу Харрис, которая была выдвинута кандидатом от Демократической партии после решения действующего президента Джо Байдена сняться с выборов. Трамп станет главой Белого дома во второй раз — его первый срок на посту президента продолжался с 2017 по 2021 годы.

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