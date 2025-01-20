Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что готов к диалогу по «украинскому конфликту»

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В двухминутном фрагменте, который опубликовала пресс-служба Кремля, Путин поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и говорит, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу войны в Украине.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией — прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — заявил Путин.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и всегда готова была поддерживать «ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией». Путин считает, что диалог между Россией и США должен строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе».

Мы также открыты к диалогу с новой американской администрацией по украинскому конфликту. Самое важное — устранить первопричины кризиса, о которых мы не раз говорили. Целью урегулирование должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

19 января CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своего вступления в должность президента США. Источники телеканала рассказали, что «цель разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине».