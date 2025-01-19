Дети режиссера Дэвида Линча — Дженнифер, Остин, Райли и Лула — объявили, что проведут 20 января, в день его рождения, «всемирную групповую медитацию» в память об отце.

Медитацию планируется провести в полдень по времени Лос-Анджелеса (23:00 мск). Медитировать дети Линча предлагают в течение десяти минут.

Давайте соберемся вместе, где бы мы ни были, чтобы почтить его наследие и распространить мир и любовь по всему земному шару. Пожалуйста, уделите обозначенное время медитации, размышлениям и отправьте позитивные мысли во Вселенную. Благодарим вас за то, что ценили его жизнь.

Дэвид Линч умер 16 января. Ему было 78 лет.