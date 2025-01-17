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Прогнозы погоды Дэвида Линча были загадочными, смешными, а иногда очень серьезными высказываниями
Вот как режиссер призывал Путина остановить войну
3 минуты
14:15, 17 января 2025
16 января умер режиссер Дэвид Линч. Его любили не только за великие фильмы, но и за особый взгляд на жизнь — в том числе на мировые события. С 2020 по 2022 год режиссер почти каждый день выкладывал на своем ютьюб-канале
прогнозы погоды
, в которых рассуждал, разумеется, не только о погоде. Одно из самых известных его видео в этой серии —
обращение
к президенту России Владимиру Путину. Линч выпустил его на второй день российского вторжения в Украину, 25 февраля 2022 года. «Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы», — говорил режиссер.
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