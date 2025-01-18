Правительство Израиля одобрило сделку по прекращению огня и освобождению заложников

Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, которая предполагает прекращение огня в секторе Газа и освобождение израильских заложников.

24 министра проголосовали за, восемь — против, пишет Walla. Заседание правительства длилось более семи часов, отмечает «Едиот Ахронот».

Ранее сделка прошла одобрение в военно-политическом кабинете (однако против нее и там проголосовали двое — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич). Затем для одобрения сделки собрался полный состав правительства.

На первом этапе сделки ХАМАС, согласно договоренности, должен освободить 33 заложника, а Израиль — выпустить из тюрем более полутора тысяч палестинских заключенных. Ожидается, что первые израильские заложники будут отпущены 19 января в 16:00.

О заключении сделки с ХАМАС, которая была достигнута при участии США, 15 января сообщили СМИ, однако текст соглашения не был опубликован. Из утечек стало известно, что в сделке три этапа, на первом из которых ХАМАС должен отпустить 33 заложника, а израильские военные должны будут постепенно покинуть густонаселенные районы сектора Газа. Он продлится 42 дня. Второй этап сделки предполагает полный вывод израильских войск, но его условия еще не согласованы, переговоры продолжаются. Утром 17 января офис премьер-министра Израиля официально подтвердил заключение сделки.

В этот же день израильские СМИ опубликовали список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе в обмен на палестинских заключенных — их Израиль выпустит из тюрем. Израильское правительство считает, что большинство в этом списке — живы, однако точных данных нет, а ХАМАС список живых заложников не передавал. Родных заложников, которые будут освобождены, уже оповестили об этом.

В список тех, кто будет освобожден на первом этапе, включен израильтянин с российским гражданством Александр Труфанов. Его мама Елена Труфанова и бабушка Ирина Татти, которые также имеют российское гражданство, были взяты в заложники вместе с Александром, но их освободили во время действия первого соглашения о прекращении огня в конце ноября 2023 года.

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