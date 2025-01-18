Израиль до сих пор не получил от ХАМАС список имен заложников, которых террористическая группировка должна освободить в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу.

«Мы не будем продвигаться в рамках плана, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС», — сказал глава правительства.

В соответствии с соглашением, ХАМАС должен был предоставить список освобождаемых заложников как минимум за 24 часа до обмена, который запланирован на 16:00 19 января по местному времени.

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС должен вступить в силу в 8:30 19 января по местному времени (9:30 мск воскресенья).

На первом этапе сделки, согласно договоренности, ХАМАС должен освободить 33 заложника, а Израиль — выпустить из тюрем почти 1900 палестинских заключенных.

Израильские СМИ ранее опубликовали список из 33 заложников, которые, как предполагается, должны быть освобождены на первом этапе сделки. В числе них назывался израильтянин с российским гражданством Александр Труфанов.

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