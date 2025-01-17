Трамп рассказал, что созвонился с Си Цзиньпином и обсудил TikTok и взаимную торговлю

Избранный президент США Дональд Трамп созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. О разговоре сообщили агентство «Синьхуа» и сам Трамп.

Китайское агентство подробностей разговора не привело. Трамп в своем сообщении в соцсети TruthSocial назвал звонок «очень хорошим как для Китая, так и для США».

«Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем немедленно. Мы обсудили баланс торговли, фентанил, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», — написал Трамп.

За день до инаугурации Трампа, 19 января, в США должен вступить в силу закон, который позволяет запретить использование TikTok в стране, если соцсеть не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Этого потребовали американские законодатели, которые сочли что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

Bloomberg сообщал, что китайские власти рассматривают вариант передать управление соцсетью TikTok в США предпринимателю Илону Маску, чтобы вывести ее из-под запрета после решения Верховного суда. Однако в самом TikTok этот вариант категорически отвергают. По данным Associated Press, в администрации Байдена решение о возможной блокировке соцсети оставили будущей администрации Дональда Трампа.

При этом TikTok, как сообщало Politico, потратит 50 тысяч долларов на инаугурационную вечеринку в честь влиятельных лиц, которые помогли Дональду Трампу в предвыборной кампании. Она запланирована на 19 января.

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