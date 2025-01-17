Associated Press: Байден решил оставить решение по блокировке TikTok в США администрации Трампа

Действующий президент США Джо Байден не будет вводить меры по блокировке TikTok в стране. Об этом 17 января сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Решение о возможной блокировке соцсети в администрации Байдена решили передать будущей администрации Дональда Трампа.

Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok в апреле 2024 года в связи с возможной угрозой национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден. Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на его продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января — то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц 16 января заявил, что закон о блокировке TikTok «допускает» продление срока по продаже сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Демократы в сенате пытались 16 января принять закон о продлении срока для продажи соцсети, но он был заблокирован сенатором-республиканцем Томом Каттоном, пишет AP.

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях. Согласно китайскому Закону о контрразведке 2014 года, компании не могут отказываться от сбора данных, необходимых для расследований. Кроме того, принятый в 2017 году Закон о национальной разведке обязывает местные компании сотрудничать с разведывательными органами. При этом юридически TikTok, равно как и ByteDance, зарегистрирован на Каймановых островах, а его центральные офисы находятся в Сингапуре и Лос-Анджелесе.

По информации Bloomberg, китайские власти рассматривают вариант передать управление TikTok в США Илону Маску, чтобы вывести ее из-под запрета. В TikTok вероятность продажи соцсети Маску категорически отвергают.

The Washington Post писала, что Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит исполнение закон о блокировке TikTok на два-три месяца.

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