Суд обязал мошенников, обманувших Ларису Долину, вернуть ей 69 миллионов рублей

Суд в Йошкар-Оле удовлетворил иск прокуратуры к фигурантам дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, с них должны будут взыскать 69 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск подавала прокуратура Центрального округа Москвы в интересах Долиной.

«С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей», — сообщили агентству в прокуратуре.

По версии следствия, певица по указанию телефонных мошенников с апреля по июнь 2024 года перевела на их счета свои сбережения. Они также уговорили ее передать курьеру деньги от продажи квартиры в Ксеньинском переулке.

РИА Новости напоминает, что женщина, забравшая у Долиной деньги, и двое мужчин, получившие на свои карты деньги, ранее были арестованы. По подсчетам МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. По уголовному дело задержали Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева. Всех троих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников из Украины. Baza сообщала, что в инстаграме певицы появилось сообщение о том, что она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде . В сообщении, которое сейчас удалено, говорилось, что Долина хочет «остаток своей жизни прожить на своей родине в украинской Одессе». По информации Mash, впервые мошенники вышли на Ларису Долину в апреле, представившись «спецслужбами». Они заявили, что квартирой интересуются мошенники, и убедили певицу продать жилье, а деньги перевести на безопасный счет.

Читайте также

Первокурсник МФТИ погиб после нескольких часов разговоров с мошенниками Его близкие утверждают, что его довели до самоубийства угрозами и попытками заставить совершить теракт

Читайте также

Первокурсник МФТИ погиб после нескольких часов разговоров с мошенниками Его близкие утверждают, что его довели до самоубийства угрозами и попытками заставить совершить теракт