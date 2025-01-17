Полиция завела дело по заявлению губернатора Самарской области. Он сказал, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за взятки судьям

Главное управление МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве по заявлению главы региона Вячеслава Федорищева, который ранее сообщил о коррупции в российском футболе. Об этом 17 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

В региональном управлении МВД не привели подробности дела, отметив, что данные предварительного расследования не разглашаются.

Уголовное дело возбудили после проверки, начатой по заявлению Федорищева. Губернатор Самарской области сообщил в ноябре 2024 года, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. Федорищев заявил, что узнал об этом от одного из функционеров клуба.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщал, что заявление, которое Федорищев подал в полицию, «касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп».

После заявлений губернатора Самарской области Российский футбольный союз проверил матчи «Крыльев Советов» за два последних года. Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев говорил, что анализ матчей передадут правоохранительным органам.