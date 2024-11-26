Губернатор Самарской области заявил о 36-миллионов долге клуба «Крылья Советов» за взятки судьям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал неким преступникам 36 миллионов рублей за подкуп судей. Его заявление приводит РБК.

По словам губернатора, он узнал об этом два месяца назад от одного из клубных функционеров. «Он сказал: „Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за „Крылья“. Вот у нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей“. Я у него спросил: „А на что?“ Он сказал: „Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление“. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что „Крылья Советов“ должны 36 миллионов рублей неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — заявил Федорищев.

Чиновник сказал, что по консервативной оценке антикоррупционного комитета правительства Самарской области рынок взяток составляет около 500 миллионов рублей. По его словам, во многих командах российской Премьер-лиги «есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит, и клубы — тоже активные участники этого процесса».

При этом Федорищев заявил, что у него нет конкретных доказательств и ему не с чем обращаться в правоохранительные органы. Губернатор сказал, что поставил в известность министра спорта Михаила Дегтярева, а спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко был уволен.

Федорищев возглавляет Самарскую область с мая 2024 года. До сентября он руководил регионом в статусе исполняющего обязанности губернаторов, а полноценный пост получил по итогам выборов, прошедших в единый день голосования.

Самарская область владеет контрольным пакетом в «Крыльях Советов». Сейчас клуб идет на 12-м из 16 мест в российской Премьер-лиге.