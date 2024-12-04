МВД начало проверку по заявлению губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе. Он рассказывал о взятках судьям

Управление МВД по Самарской области проводит проверку по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева, который рассказал о системе взяток футбольным судьям. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В МВД заявили, что устанавливают «все обстоятельства произошедшего».

По словам источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, «заявление касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп».

В конце ноября Федорищев заявил, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», 36 миллионов рублей. По его словам, в коррупционных схемах со взятками судьям замешаны около десяти команд. Он не уточнил, о каких клубах идет речь, но отметил, что во многих командах российской Премьер-лиги «есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит, и клубы — тоже активные участники этого процесса». Губернатор утверждал, что рынок взяток в российском футболе составляет около 500 миллионов рублей.

В Российском футбольном союзе заявили, что слова губернатора «являются поводом для обращения в правоохранительные органы», а в РФС готовы «оказать полное содействие следствию для установления истины».

4 декабря Федорищев сообщил, что подал заявление в правоохранительные органы. «Подал заявление [в правоохранительные органы] впервые в жизни. Мне сказали, что не многие губернаторы так делают. Это не лозунг. Я, прошу прощения за выражение, за базар отвечу», — сказал глава региона.