Офис Нетаниягу подтвердил, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня. Его должно утвердить правительство

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу подтвердил в ночь на 17 января, что переговорные группы Израиля и террористической группировки ХАМАС подписали в Дохе соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщили The Times of Israel и Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-службу Нетаниягу.

Соглашение должен одобрить военный кабинет. Его заседание пройдет утром 17 января в 10:15 по местному времени (11:15 по Москве).

Также сделку должно одобрить правительство, которое, как ожидается, соберется на голосование 18 января. Из-за этого освобождение первых заложников может произойти 20 января, а не 19 января, как ожидалось ранее.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич 16 января потребовал возобновить войну против ХАМАС, пригрозив в противном случае выйти из правительства, что приведет к развалу правительственной коалиции. Американская газета The Washington Post сообщила, что Нетаниягу заявил своим союзникам по коалиции, что может возобновить войну после первого этапа сделки, в ходе которого ХАМАС должен постепенно освободить 33 заложника в обмен на освобождение более 1000 палестинских заключенных.

Читайте также

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. Но ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа

Читайте также

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. Но ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа