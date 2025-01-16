Министр финансов Израиля и лидер правой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич назвал сделку о прекращении огня «плохой и опасной» и заявил, что его фракция останется в правительстве при условии возобновления войны до полного уничтожения ХАМАС.

По мнению Смотрича, сделка угрожает национальной безопасности государства Израиль, поскольку «наряду с радостью и волнением от возвращения каждого похищенного», она «сводит на нет многие достижения войны», в которой погибли израильские солдаты.

«Ясным условием нашего пребывания в правительстве является абсолютная уверенность в возвращении к войне с полной силой, в новом формате и до полной победы, включая уничтожение террористической организации ХАМАС и возвращение всех заложников домой», — написал Смотрич в соцсети X.

Он добавил, что в последние два дня ведет «напряженные переговоры» по этому вопросу с премьер-министром страны Биньямином Нетаниягу, который знает требования партии Смотрича — «и теперь мяч на его стороне».

По данным «Едиот Ахронот», встреча Смотрича с Нетаниягу закончилась «без четкого итога», а после нее министр финансов попросил представителей его партии не давать интервью и не рассказывать о содержании встречи.

Если Смотрич, требование которого не будет удовлетворено, выйдет из , это грозит ей развалом.

Наряду со Смотричем категорически против соглашения о перемирии с ХАМАС выступает также ультраправый религиозный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, называвший сделку «ужасной». Он заявил, что за последний год ему вместе с политическими союзниками «раз за разом удавалось предотвратить реализацию этой сделки» и призвал «своего друга» Смотрича присоединиться к нему и пригрозить премьер-министру, что они вместе уйдут из правительства, если сделка состоится. В правительстве Нетаниягу должно пройти голосование по соглашению о перемирии, но пока оно не состоялось.

15 января СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС подписали давно обсуждавшееся соглашение о прекращении огня, однако его текст официально еще не опубликован. Из утечек стало известно, что в сделке три этапа, на первом ХАМАС должен отпустить 33 заложника. По данным израильского правительства, большинство из них живы, но списка оставшихся в живых ХАМАС не предоставил. В обмен на это Израиль будет выпускать из тюрем палестинских заключенных. Также в рамках первого этапа израильские военные должны будут постепенно покинуть густонаселенные районы сектора Газа. Полный вывод израильских войск ожидается на втором этапе, но его условия еще не согласованы, переговоры продолжаются.

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