Кандидат Трампа в главы Минфина заявил, что «на 100%» поддержит ужесточение санкций против России ради переговоров о прекращении войны

Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Минфина, пообещал поддержать санкции против России, в том числе против крупных нефтяных компаний. Об этом он сказал, выступая 16 января на слушаниях по утверждению его кандидатуры перед комитетом сената по финансам, сообщает CNBC.

«Если какие-либо официальные лица в Российской Федерации следят за этими слушаниями, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в рамках своей стратегии по прекращению войны в Украине, я на 100% поддержу ужесточение санкций, особенно в отношении российских нефтяных компаний, до уровня, который посадит РФ за стол переговоров», — сказал Бессент.

Bloomberg называет слова Бессента одним из самых жестких заявлений от будущих членов кабинета Трампа по поводу санкций в отношении Москвы.

Бессент также упрекнул администрацию действующего президента США Джо Байдена в том, что санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину, были «недостаточно обширными».

По информации Bloomberg, команда Трампа рассматривает два подхода к санкциям против российского нефтегазового сектора в поисках стратегии прекращения войны. Первый предполагает некоторое смягчение санкций в отношении российских производителей нефти - если команда Трампа сочтет, что достижение мирного соглашения вероятно и уже близко. Второй подход, напротив, предполагает ужесточение и создание рычагов для усиления давления на Россию. Согласно первому сценарию, команда Трампа может усилить вторичные санкции за торговлю российской нефтью для европейских перевозчиков и азиатских покупателей, в том числе из Китая и Индии.

Financial Times утверждает, что команда избранного президента США пересматривает подход к завершению российско-украинской войны. По данным источников газеты, соратники Трампа еще не решили, как можно разрешить этот конфликт. Будущая администрация Трампа опасается, что их решения по Украине могут сравнить с «катастрофическим» выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене.