Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает два подхода к санкциям против российского нефтегазового сектора в поисках стратегии прекращения войны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один «набор рекомендаций» включает некоторое смягчение в отношении санкционированных российских производителей нефти — если команда Трампа сочтет, что достижение мирного соглашения вероятно и уже близко. Второй подход, напротив, предполагает ужесточение и создание рычагов для усиления давления на Россию, говорят источники агентства.

В рамках ужесточения, как пишет Bloomberg, команда Трампа может прибегнуть к усилению вторичных санкций за торговлю российской нефтью для европейских перевозчиков и азиатских покупателей, в том числе из Китая и Индии, а также к более строгому контролю танкеров, перевозящих подсанкционную российскую нефть, в датских и турецких проливах.

Мягкий сценарий может означать выдачу Минфином генеральных лицензий на операции с российскими энергоносителями и повышение ценового потолка для российской нефти с нынешних 60 долларов за баррель.

Пока это обсуждение, как пишет Bloomberg, находится на ранней стадии и будет зависеть от самого Трампа. Первые признаки, как поясняет агентство, появятся в середине марта, когда истечет срок действия генеральной лицензии Минфина США на закупки российских энергоносителей. Если Минфин не продлит исключения для некоторых транзакций, это может усилить давление на Кремль.

Агентство отмечает, что в конечном итоге перед новой администрацией в США будет стоять та же задача, что и перед администрацией Байдена — избежать крупных сбоев поставок и цен на нефтяном рынке с учетом введенных Вашингтоном санкций против других крупных поставщиков, Ирана и Венесуэлы.

В переходной команде Трампа на запрос о комментарии не ответили.

10 января администрация уходящего президента США Джо Байдена ввела самые жесткие на данный момент нефтяные санкции против России, под которые попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» с их нефтеперерабатывающими заводами, а также 183 судна российского теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленных 60 долларов за баррель. После этого у берегов Китая и России, как подсчитал Reuters, встали как минимум 65 танкеров, перевозивших российскую нефть.