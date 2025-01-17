Христо Грозев заявил, что приказ о его похищении и убийстве отдал Путин

Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что приказ о слежке за ним и его убийстве отдал лично президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ютьюб-каналу «Котрикадзе Дзядко», обратило внимание «Агентство».

«Планы были страшные, не просто планы слежки, а как минимум похищения и вывоза в Москву. А как максимум — страшная смерть, потому что они (фигуранты дела о шпионаже, которое слушается в лондонском суде — прим. „Медузы“) придумывали ужасные формы смерти. Единственное, что новое для меня, читая из материалов, которые дали английские газеты — это то, что уже доказано, что все это было по личному приказу самого Путина, а не условного генерала ФСБ или ГРУ», — сказал Грозев.

По его словам, «вся эта задача» была спущена 14 декабря 2020 года — в день публикации расследования о том, что Алексея Навального отравили «Новичком».

В лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) продолжается слушание дела в отношении граждан Болгарии, которых обвиняют в сговоре с целью шпионажа в пользу России. Из материалов этого дела ранее стало известно, что бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек и гражданин Болгарии Орлин Русев, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, обсуждали похищение и убийство Грозева. В суде прокуроры сообщили присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обсуждали в переписке варианты действий в отношении расследователя. Среди прочего они обменивались сообщениями о покупке билетов на самолет рядом с местом, на котором должен был лететь Грозев, возможность кражи ноутбука и телефона журналиста и дальнейшей отправки их в посольство РФ, поджога его имущества, вывоза в Москву и убийства.

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