Байден смягчил приговоры 2500 осужденным за преступления, связанные с наркотиками

Уходящий президент США Джо Байден объявил о помиловании 2500 человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что эта мера распространяется на тех, кто отбывает «непропорционально длительные сроки» в сравнении с приговорами, которые они получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством.

В частности, имеются в виду изменения, касающиеся наказаний за хранение пяти граммов крэка и 500 граммов порошкового кокаина — реформы администрации Байдена уравняли их, устранив неравенства в приговорах.

«Это действие является важным шагом на пути к исправлению исторических ошибок, устранению различий в приговорах и предоставлению достойным людям возможности вернуться в свои семьи и общины после слишком долгого пребывания за решеткой», — заявил Байден. Он добавил, что гордится «своими достижениями в области помилования» и продолжит рассматривать дополнительные смягчения.

Кроме того, как заявил Байден, после этого решения он стал президентом, который вынес больше индивидуальных помилований и решений о смягчении приговоров, чем любой другой лидер в истории США.

2 декабря Байден помиловал своего сына Хантера Байдена за те преступления, которые он «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. Спустя 10 дней он объявил о помиловании еще 39 человек и о смягчении приговоров 1500 заключенным, которые могли бы получить не такие суровые приговоры в соответствии с актуальными законами. Associated Press называло решение Байдена крупнейшим актом помилования в современной истории, принятым в один день.

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