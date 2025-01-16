СК подтвердил задержание двух человек по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова

По делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова задержаны еще два человека. Об этом сообщил Следственный комитет.

В СК назвали имена задержанных — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Других подробностей о личности подозреваемых ведомство не приводит.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев, «действуя по указанию пока неустановленного куратора», арендовали для предполагаемого исполнителя убийства Кириллова, гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после совершения теракта.

Деньги для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева, заявили в СК. Падиев лично ездил в хостел, произвел оплату и «осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте». В одном из торговых центров Москвы Падиев передал Курбонов ключи от комнаты. Продление аренды квартиры оплачивал Точиев.

СК считает, что после убийства Кириллова организатор преступления сообщил Курбонову адрес комнаты и для ориентировки передал сделанную Падиевым видеозапись. По пути следования в убежище Курбонова задержали.

Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении теракта организованной группой (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), следствие просит их арестовать.

13 января «Коммерсант» сообщал, что по делу об убийстве Кириллова задержали двух уроженцев Ингушетии. Задержанные, по информации газеты, занимались мелким бизнесом в Москве и уехали из столицы вскоре после убийства генерала. Издание отмечало, что на момент публикации материала они находились под административными арестами на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Когда сроки ареста закончатся, их отправят в Москву. По данным силовиков, задержанные уроженцы Ингушетии относятся к боевому крылу группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева, которое признано террористическим и запрещено в России.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва бомбы, заложенной на электросамокате, припаркованном возле дома на Рязанском проспекте, где проживал Игорь Кириллов. Обвиняемого в убийстве Ахмада Курбанова задержали через несколько часов. Ему предъявили обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. На допросе, согласно официальной информации правоохранительных органов РФ, Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы.

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