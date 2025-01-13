«Коммерсант»: по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова задержали двух уроженцев Ингушетии. Их заподозрили в помощи главному обвиняемому

В Сибири задержали двух уроженцев Ингушетии, которых подозревают в причастности к делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, сообщает «Коммерсант».

Задержанные, по информации газеты, занимались мелким бизнесом в Москве и уехали из столицы вскоре после убийства генерала. Их подозревают в том, что они сняли жилье в Подмосковье для предполагаемого исполнителя убийства Кириллова — гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова — на свои документы.

Сейчас подозреваемые находятся под административными арестами на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Когда сроки ареста закончатся, их отправят в Москву, где, как утверждает «Коммерсант», ими «займутся» сотрудники Следственного комитета и ФСБ, которые ведут дело об убийстве Кириллова.

По данным силовиков, задержанные уроженцы Ингушетии относятся к боевому крылу группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева, которое признано террористическим и запрещено в России. «Коммерсант» отмечает, что к этой же организации, по версии следствия, относятся выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, арестованные по обвинению в помощи предполагаемым исполнителям в «Крокус Сити Холле».

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва бомбы, заложенной у подъезда дома генерала. Обвиняемого в убийстве Ахмада Курбанова задержали через несколько часов. Ему предъявили обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте оружия (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223.1 УК) и отправили в СИЗО.

На допросе, согласно официальной информации правоохранительных органов РФ, Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы, а за совершение преступления ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

Что еще известно об этом деле

По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов

Что еще известно об этом деле

По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов