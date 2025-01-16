Компания Blue Origin Джеффа Безоса впервые запустила тяжелую ракету «Нью Гленн»

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса провела первый запуск орбитальной ракеты «Нью Гленн», сообщает BBC News 16 января.

98-метровая ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:02 ночи по местному времени (10:02 по Москве). Примерно через 12 минут ракета достигла орбиты, выполнив главную цель испытательного полета.

Спустя 20 минут после запуска компания Blue Origin сообщила, что не смогла посадить первую ступень ракеты «Нью Гленн» на платформу в Атлантическом океане.

Ранее в январе запуск ракеты «Нью Гленн» трижды переносили.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса стремится составить конкуренцию компании SpaceX Илона Маска, которая занимает доминирующее положение на рынке коммерческих полетов в космос. Обе компании стремятся отправить в космос большое количество спутников, запустить частные космические станции и начать регулярные полеты на Луну.

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