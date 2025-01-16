«Коммерсант»: Россия обсуждает закупку газа для Приднестровья в Европе

Власти России и непризнанного Приднестровья обсуждают вариант, при котором Приднестровье будет получать газ путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, а расходы будет нести бюджет РФ. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Собеседники издания рассказали, что по этой схеме предлагается закупать газ с января по апрель в объеме до трех миллионов кубометров в сутки. По оценкам «Коммерсанта», закупка газа в указанный период может обойтись в 164 миллиона долларов, или около 16,8 миллиарда рублей.

Источники отметили, что поставки приднестровскому «Тироспольтрансгазу», предположительно, будет осуществлять не «Молдовагаз», у которого монополия на поставки в Приднестровье, а компания Natural Gaz D.C. Совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол сообщил молдавскому изданию NewsMaker, что его компания заключила рамочный контракт с «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в Приднестровье в объеме двух-трех миллионов кубометров в сутки.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы допросили Аркадия Викола в связи с планами компании организовать поставки газа в Приднестровье.

В компании «Молдовагаз», в свою очередь, заявили, что «никто другой, кроме „Молдовагаза“, не может поставлять газ в Приднестровский регион». В то же время президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не намерен препятствовать действиям администрации Приднестровья, призванным помочь региону выйти из энергетического кризиса.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия подаст газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи. Красносельский не уточнял, каким образом Россия собирается помочь Приднестровью.

1 января 2025 года истек срок соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину. После этого российский «Газпром» прекратил прокачку газа через Украину в страны Европы, в том числе в Молдову.

В непризнанном Приднестровье возник энергетических кризис. Власти заявили, что запасы газа в регионе закончатся в течение января. Жители Приднестровья частично остались без отопления, горячей воды и газа.

Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отклонил предложение молдавских государственных компаний импортировать газ из других стран. Сама Молдова начала получать газ из Румынии.

Читайте также

В Приднестровье прекратились поставки российского газа. Жители непризнанной республики закупают обогреватели и запасают дрова Между Россией и Украиной закончился договор о транзите. У «Газпрома» — претензии к Молдове

Читайте также

В Приднестровье прекратились поставки российского газа. Жители непризнанной республики закупают обогреватели и запасают дрова Между Россией и Украиной закончился договор о транзите. У «Газпрома» — претензии к Молдове